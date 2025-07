Dopo la condanna da parte del Tribunale di Firenze all’ex ministro dell’Interno Vincenzo Scotti per il caso sulle lauree facili alla Link Campus University di Roma, di cui Scotti è stato il fondatore, interviene Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche: «È un modello di università che non vogliamo vedere nelle Marche».

Ricci spiega che: «Nelle Marche abbiamo un sistema universitario serio, radicato nei territori, che va tutelato e potenziato. Non possiamo permettere che università come la Link, già coinvolte in scandali giudiziari, trovino spazio qui, grazie al sostegno di Acquaroli e della sua giunta che, anche in questo caso, dimostrano di mettere gli interessi di partito davanti agli interessi della comunità. Noi siamo sempre stati contrari, e lo diciamo da mesi, prima ancora della sentenza sul caso ‘esami facili’ che ha interessato la Link Campus University. Non sono un giustizialista, ma quanto emerso è gravissimo. È un modello di università che non vogliamo vedere nelle Marche».

Quindi Ricci aggiunge: «Serve invece pensare a un patto regionale tra le università marchigiane per offrire una formazione di qualità, accessibile a tutti, e che garantisca vera mobilità sociale. L’università non può essere un privilegio per pochi o una scorciatoia per furbi”. Infine Ricci rilancia l’appuntamento di venerdì 25 luglio alle ore 20 a Pesaro in Baia Flaminia, un altro momento di ascolto e confronto con i cittadini, per lanciare un messaggio di speranza e di cambiamento per le Marche.