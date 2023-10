L’attore Vincenzo Salemme a passeggio per Senigallia tra selfie e autografi

L'attore napoletano si trova nell'anconetano per motivi di lavoro. Ieri, è stato avvistato in corso II Giugno, all'altezza della ˊBubble gelateriaˊ

ANCONA – Vincenzo Salemme a passeggio per Senigallia. L’attore napoletano è stato avvistato in corso II Giugno, davanti la ˊBubble gelateriaˊ. Salemme, comico, sceneggiatore e drammaturgo classe ’57, si trova nell’anconetano per portare in scena ˊNatale in casa Cupielloˊ.

Proprio ieri, l’artista – con un passato nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo – si è esibito al teatro ˊLa Feniceˊ di Senigallia, alle 20.45. La replica della pièce è prevista per oggi (29 ottobre), alle 17. L’attore ha lavorato, tra gli altri, con Maurizio Casagrande, Fausto Brizzi, Enzo Iacchetti e tanti altri.

Recentissime le sue apparizioni in Rai, come giurato nella trasmissione tv ˊTale e quale showˊ, insieme ai colleghi Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Salemme, che stava camminando in corso II Giugno, in pieno centro, è stato riconosciuto e fermato dai passanti.

Una di loro, la senigalliese Titti Angeletti, gli ha chiesto una foto che ha poi postato su Facebook. In tanti, in queste ore, si aggirano tra i vicoli di Senigallia sperando di incontrare il noto attore, che non si è mai tirato indietro davanti a richieste di foto e autografi.