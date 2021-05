Largo alle STEM: percorso Univpm per studentesse e studenti delle scuole

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza di quanto siano importanti le materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) nella formazione delle giovane generazioni.

Per migliorare la conoscenza di queste discipline, l’Università Politecnica delle Marche organizza un percorso di eccellenza, denominato “Stem in Ancona” e indirizzato a 24 studentesse e studenti che a settembre entreranno nelle ultime due classi delle scuole superiori. Per incoraggiare una maggiore partecipazione femminile al progetto, giunto alla sua seconda edizione, almeno il 60% dei partecipanti sarà scelto fra le candidate. Il corso prevede 10 giornate di formazione in matematica, informatica, fisica e chimica in cui docenti dell’Università Politecnica delle Marche e formatori specializzati guideranno allieve e allievi in attività innovative che facciano loro scoprire il fascino della scienza.

Durante il corso, che inizia il 21 giugno per concludersi il 2 luglio, con orario 11-13 e 14-16 i/le partecipanti, guidati da docenti universitari, sperimenteranno come interagire in maniera creativa con le materie scientifiche.

Iscrizioni aperte (fino al 28 maggio). Per informazioni https://www.orienta.univpm.it/stem-in-ancona/