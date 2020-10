Lampioni danneggiati dalla grandinata, Foresi: «Saranno sistemati entro la fine di novembre»

ANCONA – Centinaia di lampioni sono stati distrutti dall’eccezionale grandinata del 30 agosto e la «sostituzione delle nuove armature sarà completata entro la fine di novembre». Lo assicura l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi che, dopo il nubifragio, ha fatto il censimento dei lampioni e dei corpi illuminanti insieme ad AnconAmbiente.

Lorella Schiavoni

«Dopo la grandinata del 30 agosto – denuncia Lorella Schiavoni, consigliere del M5S – la maggior parte dei lampioni non protetti da copertura metallica, quindi lampioni di vecchia generazione con la “campana” di vetro”, sono stati danneggiati e sono pericolosi per la popolazione. In particolare molte lampade risultano spezzate, incrinate o addirittura completamente divelte e rappresentano un pericolo in quanto rimangono attaccate solo in parte al palo di sostegno. Dato che il perdurare di questa situazione può essere motivo di ulteriori danni a persone e cose, potendosi verificare il distacco improvviso della campana di vetro, l’Amministrazione intende intervenire tempestivamente per la sostituzione di tutte le lampade danneggiate o, ancor meglio, vorrà procedere con la sostituzione dei vecchi lampioni con quelli di ultima generazione a led?».

Stefano Foresi

L’assessore Foresi spiega che «AnconAmbiente ha contattato i fornitori per precedenti ordini di armature stradali destinati per altre aree, ma reindirizzati per la gestione di questa emergenza, chiedendo di anticipare le consegne, anche frazionandole. Il 9 ottobre saranno consegnate 80 armature stradali che serviranno per cominciare la sostituzione delle “gonnelle” in via Sanzio, via Pergolesi e vie limitrofe. Nella settimana tra il 5 e il 9 ottobre, saranno consegnate altre 70 armature stradali per completare la sostituzione delle “gonnelle” in via Sanzio, via Pergolesi e vie limitrofe e via Tavernelle. Nella stessa settimana saranno consegnate 100 armature stradali che serviranno per la sostituzione delle “gonnelle” in via Benedetto Croce e via Colleverde. Sono stati eseguiti pre-ordini alla Ghisamestieri e alla AEC per abbreviare i tempi di produzione e consegna per ulteriori 500 armature. In questo modo dovremmo riuscire ad avere in magazzino tale fornitura per la seconda metà di ottobre».

Inoltre «AnconAmbiente aveva nel proprio magazzino circa 65 armature in alluminio che saranno utilizzate per la gestione di questa emergenza e sono stati acquistati 100 globi per lampada led, sfera in policarbonato con cupola anti inquinamento luminoso. Questi corpi illuminanti sono destinati prevalentemente alla posa in via Togliatti, via Tiraboschi, via Sparapani. Il materiale è arrivato e finora sono stati sostituiti 75 corpi illuminanti».

L’assessore chiarisce anche i lavori eseguiti dal 30 agosto ad oggi. In particolare «AnconAmbiente sta lavorando al ripristino di tutte le lampade spente durante la grandinata. Oltre alle protezioni a gonnella in policarbonato, infatti, sono state distrutte e spente moltissime lampade. Distrutte dalla grandine che è riuscita a raggiungere la lampada in vetro e spente dall’acqua per shock termico. Grazie alla continua manutenzione giornaliera e ai sopralluoghi notturni per individuare le zone più colpite, ad oggi non si rilevano parti di impianto spente. Su ogni circuito potrebbero eventualmente esserci singole lampade spente, in cui il maltempo ha distrutto oltre alla gonnella e alla lampada, anche la struttura contenente il cablaggio. In questi casi attenderemo la sostituzione dell’armatura. Si rilevano gonnelle in policarbonato rotte anche in queste zone: strada vecchia di Pietralacroce, Gallignano Santa Palazia, via F.lli Zuccari 16, Casine di Paterno, Paterno cimitero, via Fermo, via Aso».

«Questi interventi devono essere eseguiti tempestivamente – replica la consigliera Schiavoni – anche perché abbiamo ricevuto segnalazioni di lampade rotte anche in via Agugliano, via Lauro Rossi, via Torresi e via Macerata».