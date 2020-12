Ancona, la lampada della pace illumina il presepe del mare alla Mole Vanvitelliana

I ragazzi del Centro Papa Giovanni XXIII si sono resi protagonisti di una bella iniziativa. La lampada, accesa in videoconferenza con Nazaret, è stata trasportata a bordo del presepe

ANCONA – Il presepe del mare, realizzato nei giorni scorsi accanto alla Mole Vanvitelliana di Ancona grazie al contributo dell’associazione pescatori sportivi e della cooperativa pescatori motopescherecci di Ancona, splenderà per tutto il periodo natalizio. Tutto grazie all’iniziativa promossa dall’associazione e dal Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, che ha permesso di collocare all’interno dell’imbarcazione, dove si trovano le raffigurazioni a grandezza umana del presepe, una lampada della pace.

Gli ospiti del Centro, che si occupa di servizi per la disabilità e ora sta promuovendo la vendita del torrone solidale finanziata all’acquisto di un pulmino, sarebbero dovuti essere in Terra Santa ma il Covid ha reso impossibile la trasferta. Per questo motivo l’accensione è avvenuta attraverso una videoconferenza Ancona-Nazaret a cui hanno partecipato tutte le autorità politiche e religioso della città.

Una volta effettuata l’accensione, la lampada è stata trasportata da un ragazzo del Centro Papa Giovanni (per mezzo dell’imbarcazione dell’associazione) a bordo del presepe e lì rimarrà per tutto il periodo natalizio. L’intero momento sarà trasmesso domani pomeriggio dalle 19 in streaming sulla pagina Facebook del Centro Papa Giovanni XXIII.