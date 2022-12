Ancona, ladri di piante nelle fioriere di corso Garibaldi. Foresi invita al senso di responsabilità

ANCONA – Ci mancavano solo i ladri di piante. Dopo il restyling del corso Garibaldi cominciato con la rimozione delle isole-panchine hi tech della scorsa estate, il Comune nei giorni scorsi aveva provveduto a rinnovare le piante nelle fioriere del principale corso cittadino, fioriere che sono state saccheggiate nella notte. Altro che doni di Natale: i frequentatori del centro nelle ore notturne hanno pensato bene di devastare le fioriere del Comune di Ancona, che non saranno bellissime ma non meritano certo per questo di essere derubate del loro contenuto verde e ridotte a un cestino per l’immondizia. Invece è avvenuto proprio questo: giovedì gli addetti del verde urbano del Comune di Ancona avevano posizionato nuove piante per migliorare l’aspetto di corso Garibaldi che ospita numerose casette di legno del mercatino natalizio e altri stand e che in questo weekend sarà preso d’assalto, e le fioriere ieri mattina erano già state prese di mira e saccheggiate. E ridotte a un cestino per rifiuti e mozziconi di sigaretta. L’assessore Stefano Foresi sbotta: «Il decoro di una città dà anche lustro ai cittadini, sono gli stessi abitanti che devono contribuirvi, per il bene della nostra comunità. I tecnici comunali ci riferiscono da tempo di questo genere di comportamenti messi in atto da persone che, evidentemente, non hanno a cuore né il nostro lavoro né il decoro del centro di Ancona. Le fioriere sono state criticate ma non sono brutte, il colore dipende dal materiale, il corten, che resiste alla corrosione degli eventi atmosferici, e comunque non possono essere trattate in questo modo. I cittadini devono prendersi la loro parte di responsabilità nel mantenimento del decoro di Ancona». È sabato, e Ancona e il suo centro maltrattato, tra ruota panoramica, mercatino eventi e sfarzi natalizi, vicino ai portici dimessi e alle fioriere saccheggiate e deturpate, si appresta a reggere l’assalto dei tanti visitatori attesi nel weekend. È il conto alla rovescia per il Natale: il Comune raccomanda di utilizzare i bus navetta gratuiti che collegano il centro al parcheggio degli Archi, a piazza Ugo Bassi e ai parcheggi di Tavernelle, e di non parcheggiare l’autovettura in centro.