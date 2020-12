La Pubblica amministrazione in sciopero. Ad Ancona la protesta per le Marche

ANCONA – Piazza del Papa ad Ancona con le bandiere e al grido di “Dateci i mezzi”. Protesta nazionale questa mattina, mercoledì 9 dicembre, della pubblica amministrazione. Ad organizzare l’iniziativa la Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. «E forse domani convocazione del ministro», spiega Matteo Pintucci Fp Cgil.

Sono circa 32 mila i lavoratori interessati nelle Marche, ma solo una piccola rappresentanza ha potuto scendere in strada a causa delle restrizioni covid. Lo sciopero è stato indetto per chiedere il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, le risorse per lavorare in sicurezza, per la formazione e l’aggiornamento professionale, nuove assunzioni e stabilizzazioni dei precari a partire dal comparto Sanità.

(notizia in aggiornamento)