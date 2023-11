La ˊprof influencerˊ di Ancona a ˊCiao Darwinˊ. In puntata, anche la pornostar Malena Pugliese

Martina Belelli in onda su Canale 5: «I miei ragazzi sono entusiasti di vedermi in televisione e mi sostengono nei social e su TikTok

ANCONA – Una prof. anconetana a ˊCiao Darwinˊ. La trasmissione di Canale 5, andata in onda lo scorso 24 novembre, ha visto, tra le protagoniste, l’insegnante anconetana Martina Belelli. La docente, che è una supplente in uno dei più conosciuti istituti di Ancona, ha registrato la puntata lo scorso anno.

Il format condotto da Paolo Bonolis è andato in onda venerdì. «Mi aspettavo di fare tutto meno che ˊCiao Darwinˊ nella vita – ha esordito al telefono Belelli – È nato tutto dopo che su Tik Tok, dove ho 14mila follower, mi ha notato un autore della trasmissione tv di Mediaset».

Martina Belelli (fonte Tik Tok) Paolo Bonolis e dietro Martina Belelli (la numero 6)

«Io avevo postato una mia poesia che evidentemente lo ha colpito. Così mi ha contattato e ha provinato me e la mia amica, Maria Victoria Kouame». La prof, che da giovane ha frequentato gli oratori ed è stata persino una catechista, ha preso parte alla squadra degli ˊAngeliˊ.

La sfida era, per l’appunto, tra ˊAngeliˊ e ˊDemoniˊ. Belelli ha cantato e ballato davanti al simpatico conduttore romano. «Bonolis? È molto professionale, si vede che ha 42 anni di carriera alle spalle. E poi – dice lei, che è alla sua prima esperienza in tv – i ritmi del piccolo schermo sono frenetici. Pensate che il conduttore viene truccato mentre cammina».

La ˊdocente influencerˊ insegna lingue: «I miei ragazzi erano entusiasti nel vedermi in televisione. E mi sostengono sui social», precisa. Le puntate sono state registrate fra il 26 e il 28 marzo 2023. «La puntata che è andata in onda qualche giorno fa è stata registrata tra le 20 e le 2 di notte, ma nei giorni precedenti abbiamo fatto parecchie prove in vista della messa in onda».

Martina Belelli mentre canta Rino Gaetano (foto per sua gentile concessione)

Nella diretta di venerdì, c’era pure Malena Pugliese, la pornostar che ha lavorato, tra gli altri, anche con Rocco Siffredi e che ha partecipato a ˊL’isola dei famosiˊ. Era lei a capitanare i ˊDemoniˊ, mentre per il team ˊAngeliˊ c’era la showgirl Elena Santarelli.

A vincere, sono stati i ˊDemoniˊ: «Noi eravamo vestiti con colori sobri, questa era la richiesta degli autori. Anche per contrastare i colori accesi dell’altra squadra. Benché avessimo 100 punti di vantaggio, abbiamo perso alla gara finale, nei quiz di cultura generale».