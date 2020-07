La Politecnica delle Marche potenzia le professioni sanitarie. Ecco come

Per il prossimo anno accademico l’Università dorica ha incrementato in questo settore i posti disponibili portandoli a 215; oltre 20 quelli per Odontoiatria. È online il bando

ANCONA – Per il prossimo anno accademico 2020-2021 l’Università Politecnica delle Marche amplia l’offerta formativa. Sono stati rafforzati i corsi delle Professioni Sanitarie e per Medicina e Chirurgia dove sono previsti 215 posti, con un forte incremento rispetto allo scorso anno, oltre i 20 posti per Odontoiatria. «Il periodo complesso legato all’emergenza sanitaria ha dimostrato la necessità di porre al centro competenza e ricerca, in ogni ambito», spiega l’ateneo dorico.

È online il bando e le iscrizioni scadono il 30 luglio.



Per la formazione delle Professioni Sanitarie l’Univpm offre 11 corsi di laurea: Assistenza Sanitaria, Dietistica, Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica (sedi di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro), Logopedia, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia.



Alcune testimonianze

«Per me Infermieristica è la più grande soddisfazione dopo mio figlio – racconta Roberta, studentessa all’ultimo anno del corso in Infermieristica di Pesaro – e le prospettive sono ampie. Dopo il corso di laurea potrete scegliere un master, frequentare una magistrale, fare un’esperienza all’estero oppure decidere di fermarvi e di indossare la vostra divisa blu e fare finalmente l’infermiere. Comunque vada ne sarete orgogliosi».



«Mi sono avvicinato a questa professione per una esperienza personale – dice Matteo al terzo anno di corso ad Ancona – e oggi ho capito veramente cosa significa essere un infermiere competente e responsabile».



