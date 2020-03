«La gente ha paura di uscire, la spesa gliela porto io», una bottega aperta tiene viva la frazione

ANCONA – «Molti hanno paura di andare nei grandi supermercati allora ci penso io, gli porto la spesa a casa. Terrò aperta la mia bottega per loro, qui siamo una grande famiglia».

È contagioso il sorriso di Debora Burrescia, titolare del piccolo negozio di alimentari a Montesicuro, “Il boccolotto”.

«È il soprannome che aveva mio marito da piccolo – racconta la commerciante – lui è di Montesicuro, io di Offagna. Ho aperto due anni fa questa bottega, lasciando il lavoro in serigrafia che non mi faceva essere felice. Adesso sono più serena e contenta di dare una mano a questi residenti. Il posto è piccolino da me, si deve entrare uno alla volta, ma resto aperta per dare un servizio. Questo virus un po’ mi preoccupa ma non lascio gli anziani, che qui sono in prevalenza, da soli. Molti non possono contare nemmeno nelle badanti che andavano a casa loro perché non si sposta quasi più nessuno».

Il boccolotto

L’idea di aprire il minimarket le è venuta pensando alla suocera. «Abita qui – dice Burrescia – e quando le serviva qualcosa, anche semplicemente lo zucchero, venivo io a portarglielo perché un alimentari qui non c’era più. Allora con mio marito ho pensato di aprire una attività, ho preso in affitto il locale dove prima c’era il macellaio e mi sono buttata. Ho anche una piccola rosticceria. Qui non manca niente».

Burrescia passa così questa emergenza nazionale che obbliga la gente a stare in casa per evitare i contagi e quindi di finire in ospedali ormai pieni. E le offerte non mancano in bottega dove si può trovare pizza, pane fresco e anche lasagne.