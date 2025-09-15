“Kids&Us Ancona” inaugura l’anno scolastico 2025-2026 con un evento speciale per le famiglie

ANCONA – Dopo il grande successo dell’apertura dello scorso 10 maggio, che ha visto la partecipazione di tantissime famiglie e già oltre 60 bambini iscritti, la scuola di inglese Kids&Us Ancona si prepara a inaugurare ufficialmente il nuovo anno scolastico 2025-2026 con un evento gratuito e aperto a tutte le famiglie.

L’appuntamento è per sabato 20 settembre 2025, per tutta la giornata presso la sede di via Carlo Maratta 4 ad Ancona. Durante l’evento le famiglie con bambini nati tra il 2018 e il 2024 avranno la possibilità di:

– Conoscere da vicino il metodo Kids&Us, che rivoluziona l’apprendimento dell’inglese fin dal primo anno di vita, seguendo le stesse tappe della lingua madre: ascoltare, comprendere, parlare, leggere e scrivere.

– Incontrare i teacher che accompagneranno i piccoli studenti durante l’anno scolastico;

– Partecipare insieme ai propri figli a una vera esperienza concreta, fatta di giochi, attività multisensoriali e momenti di immersione totale in lingua inglese;

– Visitare gli spazi della scuola e ricevere tutte le informazioni sui corsi per il nuovo anno scolastico;

«Kids&Us non è solo una scuola di inglese, ma una community educativa internazionale, presente in 11 Paesi con oltre 190.000 studenti nel mondo. Ad Ancona si conferma un punto di riferimento per le famiglie che desiderano offrire ai propri figli un apprendimento linguistico naturale, positivo e duraturo. L’inaugurazione del 20 settembre segna l’avvio del nuovo anno scolastico 2025-2026 ed è un’occasione unica per vivere da vicino il metodo Kids&Us», spiegano da Kids&Us Ancona. Tra le attività proposte, demo gratuite, laboratori per bambini, visita guidata della scuola, incontri con i teacher.

La partecipazione è gratuita, ma è importante prenotare (Info: +39 333 312 4639 – ancona@kidsandus.it)