Vento forte, chiuse le scuole di Jesi e Filottrano

JESI e VALMUSONE – Il vento forte di queste ore ha spinto alcuni sindaci a prendere decisioni drastiche. A Jesi le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse. A Filottrano ad esempio la sindaca Lauretta Giulioni ha fatto sapere tramite i social stamattina (2 dicembre): «Per ragioni di incolumità e di sicurezza, causa il forte vento, nella giornata di oggi, sabato, le scuole rimarranno chiuse». A Osimo è stato subito attivato il Coc e il sindaco Simone Pugnaloni ha firmato l’ordinanza di chiusura di aree verdi, cimiteri e parchi giochi per il pericolo di caduta rami e alberi fino a lunedì 4. Chiuso anche il cimitero di Filottrano e quello di Jesi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Valmusone e le segnalazioni da parte dei cittadini per la caduta rami sulle sedi stradali e per il pericolo, in alcuni cantieri, di gru in balia del vento. I primi cittadini della vallata invitano i cittadini alla massima allerta per le strade.