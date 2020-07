Linee extraurbane, da Conerobus novità in fermata

ANCONA – Sono 23 tra Falconara, Marina di Montemarciano, Chiaravalle, Jesi, Osimo, Castefidardo, Recanati, Loreto e Offagna, le fermate dotate delle innovative paline che danno informazioni in tempo reale agli utenti su orari e minuti di attesa. Questo grazie ai nuovi display di ultima generazione, caratterizzatei da tecnologia e-ink, quella degli e-book, che permette il funzionamento con batteria a lunga durata.

E questa mattina (lunedì 20 luglio) l’inaugurazione a Falconara del servizio con il presidente Conerobus Muzio Papaveri e il sindaco Stefania Signorini.



«Siamo tra le prime aziende in Italia – ha affermato Papaveri – ad aver introdotto questi dispositivi a batteria e quindi completamente indipendenti dalla rete elettrica, molto utilizzati nel Nord Europa. L’operazione conferma la volontà di Conerobus di continuare ad evolversi per restare al passo con i tempi e di contribuire, attraverso soluzioni di mobilità all’avanguardia, a rendere più smart gli spostamenti dei cittadini».



E poi il sindaco Signorini ha aggiunto: «Apprezzo molto questo intervento di Conerobus per l’ammodernamento del sistema di trasporto. Si garantisce così un nuovo servizio ai cittadini che già utilizzano i mezzi pubblici e si offre uno strumento in più per incentivare la mobilità sostenibile».



Le nuove paline non hanno bisogno di collegamento elettrico ed è possibile installarle ovunque senza necessità di lavori. Controllate da remoto e perfettamente visibili sotto la luce diretta del sole, svolgono anche l’importante funzione di abbattere le difficoltà legate alle reti territoriali a volte non cablate nei nodi più periferici.

Ai dispositivi con teologia e – ink si aggiungeranno presto altri 27 display a led, che sostituiranno i pannelli cartacei presenti nelle pensiline di alcune linee urbane di Ancona.



Ecco la lista delle nuove fermate informatizzate nell’extraurbano:

Falconara

Via Flaminia, 454 (zona Disco), direzione Falconara

Via Flaminia 454 (zona Disco), direzione Ancona

Via Flaminia 418 (Palombina Vecchia), direzione Ancona

Via Flaminia 424 (Palombina Vecchia), direzione Falconara

Via Flaminia – Stazione

Via Marconi, incrocio via Manzoni (rione Stadio), direzione Falconara

Via Marconi, incrocio via Ariosto (rione Stadio), direzione Chiaravalle

Via Bottego 3, capolinea

Aeroporto Raffaello Sanzio

Marina di Montemarciano:

Via Roma (davanti alla pista di pattinaggio)

Via Roma (zona Giardini 8 marzo)



Chiaravalle

Parcheggio Eurospin (capolinea)



Jesi

Via Veneto 3 (Arco Clementino), direzione Viale della Vittoria

Via Aldo Moro (piazzale interno ospedale Carlo Urbani)

Via Mura Occidentali (capolinea), direzione corso Matteotti



Osimo

Via Colombo, parcheggio autostazione (capolinea)

Via Grandi (rotatoria Aspio Terme)

Osimo Stazione

Via Adriatica SS 16 (lato stazione), direzione Ancona

Via Adriatica SS 16, (lato Joys), direzione Loreto

Castelfidardo:

Piazza Don Minzoni (capolinea)



Loreto

Via Bracondi 12 (fronte piazza Leopardi), direzione Recanati

Recanati

Viale Corridoni (Porta Cerasa), capolinea



Offagna

Via Santo Stefano, incrocio via Malaccari (capolinea)