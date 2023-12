Jesi, chiede un finanziamento ma finisce nel mirino di un truffatore

JESI – Stipula un contratto di finanziamento, ma finisce nel mirino di un truffatore. Denunciato un 50enne dalla polizia. La vicenda ha inizio a fine agosto quando la vittima, una 27enne di Jesi, amministratrice unica di una società che si occupa di fibra ottica e manutenzione impianti elettrici, interessata ad un finanziamento, si rivolge ad una società di Orvieto. In seguito ad una telefonata, il rappresentante della società aveva inviato una proposta di contratto di finanziamento per un importo di 620.000 euro, dietro pagamento di spese per l’apertura della pratica di 9.920,00 euro.

Prestato il proprio assenso alla conclusione del contratto, la vittima aveva effettuato un bonifico di 4.000 euro dal proprio conto corrente personale in favore del rappresentante della società di finanziamento, seguito da un secondo bonifico di 5.270 . Trascorsi 60 giorni, la vittima avrebbe dovuto ottenere i soldi del finanziamento. Ma viene contattata telefonicamente dall’uomo, che la avvisa che non era possibile concederle la somma richiesta e che avrebbe, pertanto, restituito i soldi già versati. A riscontro di questo, invia degli screenshot di versamenti di denaro fittizi in favore della vittima, in realtà mai arrivati. Poi sparisce nel nulla, bloccando telefonicamente la giovane. Da qui la denuncia. Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno confermato che i versamenti erano confluiti nell’Iban intestato ad un uomo con precedenti specifici in tema di truffa, ed anche l’utenza cellulare, usata per la definizione dello pseudo-contratto di finanziamento, era intestata alla ditta facente capo allo stesso uomo. È stato denunciato.