ITS Smart Academy attiva nuovi corsi. Aperte le pre-iscrizioni

Gli ITS (o ITS Academy) sono la prima esperienza in Italia di offerta formativa post-secondaria non universitaria professionalizzante

L’ITS Smart Academy ha aperto le pre-iscrizioni per i corsi del biennio 2025-2027. Gli ITS (o ITS Academy) sono la prima esperienza in Italia di offerta formativa post-secondaria non universitaria professionalizzante, simile ad altre realtà europee.

L’Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy (ITS Smart Academy) fa capo alla Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy, con sede legale a Porto Sant’Elpidio (FM). Istituita nel 2010, ha avviato le proprie attività formative nel novembre 2011.

Il titolo di accesso ai corsi è il Diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma IFTS. La durata del corso è di 1800 ore distribuite in 2 anni di cui 800 di tirocinio aziendale. La metodologia didattica è applicativa e laboratoriale con docenti altamente specializzati.

Alla fine del percorso il titolo di studio conseguito è il Diploma di Istruzione terziaria di V livello EQF rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Tutti i corsi sono gratuiti

«Punti di forza dell’ITS – afferma Andrea Santori, Presidente della Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy – sono la capacità di ascolto delle necessità delle aziende che, assieme ai docenti ITS, strutturano i contenuti dei corsi formativi. Inoltre, grazie alle 800 ore di tirocinio, le aziende possono conoscere a fondo gli studenti e offrire loro un percorso lavorativo (l’85% dei corsisti sono assunti a poco mesi dal Diploma)».

I corsi si svolgono prevalentemente nella sede di Porto Sant’Elpidio (FM) e nella nuova sede di Fermo, inaugurata lo scorso febbraio dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Sono attivati corsi anche ad Ancona, Senigallia (AN), Tolentino e Cingoli in provincia di Macerata, Sant’Elpidio a Mare (FM) e San Benedetto del Tronto (AP).

Per iscriversi: https://www.itssmart.it/iscrizioni/

I corsi attivati nel biennio 2025-2027

Moda:

Maestri artigiani con qualifica di tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda nella sede di Porto Sant’Elpidio (FM);

Marketing technologist con qualifica di Tecnico Superiore per la progettazione, promozione e internazionalizzazione dei prodotti del Sistema nella sede di Porto Sant’Elpidio (FM);

Specialist in Research and Development for, Bags, and Wallets in the Fashion Industry con qualifica di Tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda nella sede di Tolentino (MC);

Moda di Lusso, sviluppo e prototipia nell’abbigliamento con qualifica di tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda nella sede di Ancona.

Logistica:

Logistica 5.0 e supply chain del futuro con qualifica di Tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale nella sede di Sant’Elpidio a Mare (FM).

Meccatronica

Robotics and automation con qualifica di Tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale nella sede di Fermo;

Advanced mechatronics con qualifica Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata nella sede di Fermo.

ICT

Enterprise software developer con qualifica di Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni Artificial Intelligence based nella sede di Fermo;

Full stack developer con qualifica di Tecnico Superiore sviluppatore software nella sede di Fermo;

Cybersecurity smart con qualifica di Tecnico Superiore per la sicurezza informatica nella sede di Ancona;

AI system integrator con qualifica di Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni Artificial Intelligence based nella sede di San Benedetto del Tronto (AP);

Virtual fashion design: footwear, apparel, belts and bags con qualifica di Tecnico superiore Digital Media Designer nella sede di Fermo.

Agroalimentare