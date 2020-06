Dopo la Calabria anche le Marche tra le tappe dell'operatore privato. «È un importante segnale per la stagione estiva improntata sul turismo interno. Per questa ragione abbiamo puntato sull’Adriatica», dice Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer

ANCONA – Cresce l’offerta di Italo, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, per l’estate 2020. A partire dal 2 luglio infatti Italo toccherà le città di Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona. Saranno sei i viaggi giornalieri che collegheranno queste città a Milano e Bologna, consentendo così di raggiungere in treno la costa Adriatica.

«Ci aspettiamo una grande risposta da queste nuove città – afferma Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo – L’arrivo di Italo a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona è un importante segnale per la stagione estiva che ci apprestiamo ad affrontare, improntata sul turismo interno. Per questa ragione abbiamo puntato sull’Adriatica, convinti che ci darà grandi soddisfazioni».



Una crescita del network Italo, che oltre all’ingresso della Calabria e del Cilento a partire dal 14 giugno, vede ora una nuova zona d’Italia collegata. Il tutto all’insegna di un’estate italiana, per riscoprire le bellezze del nostro Paese. «Per questo Italo vuole fare la sua parte, accompagnando i suoi viaggiatori in vacanza sulle spiagge italiane, alla scoperta di una delle regioni più ricche di attrazioni culturali e paesaggistiche», spiega in una nota l’operatore.