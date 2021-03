Italia’s Got Talent, nella finalissima l’attesa è per il dorico Mazzoni

ANCONA – Ancona aspetta la finalissima di Italia’s Got Talent in programma per domani sera (mercoledì 24 marzo) alle 21.30. Il capoluogo (e non solo) tiferà tutto unito per il cantante lirico David Mazzoni operatore del servizio Porta a Porta di AnconaAmbiente capace di classificarsi all’atto conclusivo del celebre talent in onda su SkyUno e TV8 con una maestosa prestazione canora che ha raccolto consensi in tutta Italia.

A lanciarlo nel rush finale è stato anche Antonio Gitto, presidente di Ancona Ambiente: «L’azienda è tutta con lui, la sua performance ha entusiasmato tutti nell’ultima puntata che lo ha visto vincitore. Ora non resta che attendere mercoledì sera, so che molti colleghi di David Mazzoni si sono spesi tantissimo per sostenerlo, collaborando anche fattivamente a questa sua avventura. Come Presidente voglio dare voce, in questo momento, proprio a tutti i nostri dipendenti che mercoledì sera saranno davanti alla TV per votare il loro amico e collega dotato di un così grande talento».

Carico ed emozionato lo stesso Mazzoni che, contattato telefonicamente dalla nostra redazione, ha voluto lanciare un messaggio: «Consiglio a tutti di guardare la puntata perchè credo che sarà veramente una cosa spettacolare ed è bellissimo essere arrivati fin qui. Sono felicissimo dell’affetto che mi è stato dimostrato e mi sto allenando per dimostrare ancora una volta di meritarlo. Se devo descrivere lo stato d’animo con poche parole, spero che vivremo un qualcosa di strepitoso. Sono molto carico».

Fondamentale sarà il televoto per decretare il vincitore. Si potrà votare attraverso l’App IGT 2021, il sito www.italiasgottalent.it oppure con un messaggio diretto su Facebook o Twitter della trasmissione con il codice o il nome del finalista prescelto preceduto dalla parola Voto. Confermata anche la modalità classica dell’SMS al numero 4770470 con il codice del talento preferito.