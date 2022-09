Italia Sovrana e Popolare sbarca ad Ancona: in arrivo Rizzo e Toscano a supporto di Pasquinelli e Giovanardi

ANCONA – Sabato 17 settembre ad Ancona in Piazza Roma ci saranno i comizi dei due leader nazionali, Marco Rizzo (PC) e Francesco Toscano (ANCORA ITALIA) con i candidati delle Marche di Italia Sovrana e Popolare Fabio Pasquinelli e Daniele Giovanardi. In caso di pioggia l’evento si terrà c/o Sala Accademia in Largo della Pesca (porto pescherecci zona Mole Vanvitelliana).

«Italia Sovrana e Popolare – affermano i candidati- è una coalizione unitaria di organizzazioni, partiti, movimenti e singoli cittadini, che hanno contrastato la gestione fallimentare della pandemia del governo Conte, del ministro Speranza, del commissario Arcuri, dell’ISS e dell’OMS. Ne fanno parte tra gli altri Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, il Partito Comunista (Rizzo) ed Azione Civile, partiti che si sono opposti nelle piazze al governo Draghi, che hanno lottato contro la discriminazione dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e degli studenti, perpetrata con la DAD, le chiusure forzate, il greenpass e l’obbligo vaccinale. La coalizione è per la difesa della sovranità popolare contro i diktat dell’UE, per la sovranità monetaria contro il ricatto dell’Euro, per l’indipendenza nazionale contro la minaccia della NATO».