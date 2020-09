Istruzione per adulti, lezioni dal 15 ottobre anche ad Ancona alla “Fermi” di Torrette

Garantire continuità alle lezioni al Cpia di Ancona, il Centro provinciale di istruzione degli adulti trasferito dall’edificio scolastico dell’IIS Volterra Elia all’Istituto comprensivo di Torrette Nord. E’ l’impegno dell’ Ufficio scolastico regionale, che in una nota stampa ha sentito l’esigenza di fornire alcune precisazioni sulla vertenza aperta dai sindacati in merito alle difficoltà di garantire iscrizioni e didattica in presenza anche nella sede di Ancona, l’unica ad avere ancora difficoltà tra i quattro centri esistenti in provincia (le altre sedi associate sono a Senigallia, Jesi e Fabriano). Si tratta di scuole statali che forniscono ad adulti, italiani e stranieri, gli strumenti per completare la propria istruzione di base, e sono centri molto importanti per apprendere la lingua italiana.

La precisazione dell’ufficio scolastico regionale arriva dopo il picchetto indetto dai sindacati davanti alla sede del Comune di Ancona, il 23 settembre scorso, per chiedere un’accelerazione sulla sistemazione della nuova sede del Centro provinciale di istruzione degli adulti all’Istituto Comprensivo Ancona Nord di Torrette. Un trasloco resosi necessario dopo che il CPIA ha dovuto lasciare gli spazi della precedente sede di Torrette, che condivideva con l’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Volterra–Elia”, ma non soddisfacente per i sindacati che lamentano la mancanza di banchi, sedie, lavagne , collegamento telefonico e ufficio di segreteria. Una situazione che, hanno sottolineato le sigle sindacali, non agevola la raccolta delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico partita il 1° settembre e aperta fino al 15 ottobre quando poi inizieranno le lezioni.

«Ferma restando l’assicurazione da parte dell’amministrazione comunale circa il completamento dei lavori nella nuova sede per la prossima settimana – fa sapere l’ufficio scolastico regionale – va sottolineato che le lezioni dei corsi del Centro non prendono il via alla data ufficiale di inizio dell’anno scolastico (quest’anno il 14 settembre scorso) ma, come tutti gli anni, dal 15 ottobre, con un calendario diverso da tutte le altre scuole. Al momento, presso la sede di Ancona risultano all’USR 24 iscrizioni ai percorsi di I livello (400 ore) e 21 al corso di alfabetizzazioni per stranieri (200 ore). Iscrizioni che resteranno peraltro aperte fino alla data di avvio dei corsi stessi. Grazie alle risorse assegnate per l’emergenza Covid-19 dal Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale ha nel frattempo istituito per la sede del Cpia di Ancona un ulteriore posto di collaboratore scolastico e un altro di assistente amministrativo, confermando contemporaneamente il Dsga (direttore dei servizi generali e amministrativi) per garantire continuità con lo scorso anno. La Direzione scolastica regionale si riserva di verificare la congruità delle risorse di personale docente assegnato al Cpia di Ancona con l’attività didattica programmata ed effettivamente svolta (come per tutte le scuole e gli altri Cpia della regione)».

Il direttore generale dell’USR Marche, Marco Ugo Filisetti

In merito alla riorganizzazione del centro dorico, è intervenuto anche il Comune di Ancona che ha incontrato i rappresentanti sindacali Leonardo Leotta per la CISL scuola Marche, Eleonora Fontana per la FLC CGIL scuola, Marina Capomagi per la Uil Scuola Marche, la Dsga Michela Pergolini e la dirigente scolastica della Cpia Elena Giometti, assieme agli assessori per le Politiche Educative Tiziana Borini e Stefano Foresi, Partecipazione Democratica e Manutenzioni. Un «confronto positivo», ha fatto sapere l’amministrazione, «in un clima collaborativo sono state esaminate le varie problematiche e individuate le adeguate soluzioni». L’Amministrazione comunale – si legge in una nota stampa – «ha individuato all’Istituto Fermi di Torrette gli spazi per lo svolgimento dell’attività didattica del centro; tenendo conto delle nuove esigenze dettate dall’emergenza Covid 19, sono state reperite quattro aule spaziose che permettono anche il mantenimento del distanziamento sociale; ad esse si accede con un ingresso autonomo, separato da quello della scuola. Nelle aule, capienti e luminose, sono stati sistemati 70 banchi con relative sedute, aggiunta anche una dotazione di arredi e nell’atrio si sta allestendo un punto di ricevimento per le informazioni. Attualmente si è al lavoro per dotare la sede di una connessione internet adeguata per lo svolgimento anche della didattica. Nel frattempo è stata allestita una connessione internet provvisoria affinché l’attività possa essere avviata. Le lezioni dovrebbero prendere avvio il 1° ottobre». Quanto alla nuova segreteria provinciale per il Cpia, sarà ubicata al primo piano dell’Istituto Nautico