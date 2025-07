Ipotesi dazi al 10%, l’economista Lo Turco: «Livello inferiore preferibile»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato i dazi al primo agosto, mentre la trattativa con l’Unione Europea resta ancora in piedi. Intanto però ha deciso dazi dal 25% al 40% per sette stati, fra i quali figurano Giappone, Corea del Sud e Sudafrica. Nei giorni scorsi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Ancona rispondendo ai cronisti a margine di un incontro di Forza Italia aveva affermato che i «dazi del 10%, sono sempre tanti però meglio concludere che rimanere nell’incertezza» (fonte Ansa).

Ne parliamo con l’economista dell’Università Politecnica delle Marche Alessia Lo Turco. Lei che ne pensa? Meglio dazi al 10% subito o una trattativa lunga?

«L’incertezza é di certo di per sé un costo, ma qualora la negoziazione congiunta da parte dei 27 paesi dell’UE portasse ad un livello inferiore di dazi quest’ultima opzione sarebbe preferibile poiché meno costosa e anche compensativa del deprezzamento del dollaro».

Le Marche hanno un sistema anche di merci che ‘vanno’ in America, poi magari tornano da noi per tornare come prodotto finito in America: il 10% diventa una cifra pesante?

«Il costo dei dazi naturalmente si amplifica nelle catene del valore in cui sia i beni intermedi che finali sono tassati alla frontiera Usa e quindi il 10% di incidenza sul prodotto finito sarebbe ulteriormente aggravato dall’incidenza del dazio sugli intermedi reimportati dagli Usa in misura proporzionale al peso di questi sul valore del bene finale quindi l’effetto finale sarebbe più pesante sicuramente».

Quale l’eventuale impatto dei dazi al 10%? Con la debolezza del dollaro i prodotti marchigiani sono ancora competitivi?

«Di certo il deprezzamento del dollaro non aiuta gli esportatori. Tuttavia, il deprezzamento non impatta i prezzi relativi almeno per gli esportatori europei per cui non c’è da attendere una perdita di competitività delle esportazioni marchigiane più marcata vis-á-vis le altre esportazioni dell’Unione Europea».