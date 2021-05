Ancona: viene investito sotto casa, anziano gravissimo

Questa mattina l’incidente in via Marconi. L’uomo ha 86 anni ed è stato portato all’ospedale di Torrette. È in prognosi riservata

ANCONA – Un botto tremendo e il rumore dei vetri in frantumi. Erano quasi le 10 di questa mattina quando un anziano è stato investito ad Ancona in via Marconi, agli Archi.

L’uomo, C. O., che risiede nel quartiere, stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una Fiat Punto che dal centro città proseguiva in direzione stazione. Al volante c’era un 73enne che non ha fatto in tempo a frenare centrandolo in pieno. Un impatto violento che ha scaraventato l’86enne alcuni metri più avanti. Tramortito e privo di sensi è rimasto sull’asfalto mentre un negoziante ha chiamato il 118 per i soccorsi.

Il pedone è stato soccorso dal personale dell’automedica e dalla Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. È in prognosi riservata per i traumi multipli riportati.

Sotto choc l’automobilista. Sul posto per i rilievi la polizia locale.