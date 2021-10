Ancona, investimento in Corso Carlo Alberto: uomo in codice rosso a Torrette

ANCONA – Un uomo di 41 anni è stato trasferito al Pronto Soccorso di Torrette in seguito ad un investimento avvenuto in Corso Carlo Alberto ad Ancona, nelle vicinanze dello spartitraffico nei pressi della Chiesa dei Salesiano. L’incidente si è verificato intorno alle 18,45 di oggi, 12 ottobre.

L’uomo è stato travolto da uno scooter. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi di rito. Per soccorrere l’investito sono giunte sul posto una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118.

Il 41enne, nell’investimento ha riportato un politrauma che ne ha richiesto il trasferimento in codice rosso avanzato a Torrette, in condizioni critiche. Nonostante l’ora di punta non si sono registrati disagi alla viabilità.