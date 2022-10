Ancona, intervento di restauro all’Arco di Traiano

Sono iniziati i lavori per il restauro conservativo dell’Arco di Traiano nel Porto antico di Ancona

ANCONA – Sono iniziati i lavori per il restauro conservativo dell’Arco di Traiano nel Porto antico di Ancona. L’intervento è realizzato dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino con lo scopo della tutela e della valorizzazione del bene monumentale.

I lavori saranno realizzati dall’impresa Sardellini Costruzioni di Macerata. L’intervento comporterà un’occupazione temporanea di uno spazio demaniale adiacente al monumento che viene interdetto al passaggio, per le necessità di cantiere, da un’ordinanza dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale nel periodo compreso fra il 14 ottobre e il 31 dicembre 2022. Non sarà possibile, sempre per la realizzazione dei lavori di restauro all’Arco di Traiano, l’accesso al camminamento dell’adiacente antica cinta muraria.

Per la realizzazione dell’intervento di restauro, la Soprintendenza ha beneficiato degli studi congiunti sullo stato del monumento effettuati dall’Università Politecnica delle Marche e dall’Autorità di sistema portuale, finanziati dal progetto europeo Remember che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, materiale e immateriale, del porto di Ancona.