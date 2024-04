Tifosi dell’Inter in festa ad Ancona. Rissa sfiorata al Comune e auto sulla pedonale: «Incivili» – FOTO

ANCONA – Sembravano le scene della vittoria dello scudetto del Napoli, un anno fa. Ma i caroselli di auto dei tifosi interisti erano molto più partecipati. Striscioni, clacson impazziti e festa grande ieri (22 aprile) in largo XXIV Maggio, dal Passetto a via XXIV Settembre per il derby vinto in casa del Milan.

Rissa sfiorata davanti al Comune, tra il Palazzo del municipio e piazza Cavour, per un tifoso nerazzurro che ha preso a male parole un ragazzo milanista che ostentava i colori della propria squadra, forse per provocazione. Sta di fatto che quel padre di famiglia non ci ha visto più e dall’altra parte della strada ha iniziato ad inveirgli contro, mentre il giovane era appoggiato ad un palo e lo guardava sorridendo: «Vai a casa, oh sce**o».

E giù insulti e imprecazioni davanti ai figli e alla moglie tra gli scooter urlanti che sfrecciavano da Corso Amendola al Viale, passando per via Giannelli e invadendo via Simeoni, in direzione piazza Roma. Molta la gente a piedi, con le sciarpe al collo e gadget vari.

A far discutere, sono anche delle foto che mostrano le auto di alcuni tifosi mentre bloccano il passaggio di via Vecchini. Le vetture sono parcheggiate addirittura sopra la pedonale di fronte a Palazzo del Popolo. «Io sono un interista convinto, ma questa gente che festeggia a questo modo, parcheggiando ovunque e provocando gli altri non è degna di essere chiamata tifosa. C’è troppa inciviltà» dice un uomo sulla 60ina, che si appresta a tornare a casa.

Concorde una residente di via Giannelli: «Un uomo adulto urlava contro un ragazzino che sfoggiava la maglia del Milan. Diamoci tutti una calmata, è solo una partita di calcio». La festa si è protratta fino a circa le 24.30, dopo il 2 a 1 che ha fatto sventolare le bandiere dopo i gol di Acerbi e Thuram.