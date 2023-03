Innovazione e ambiente: Dring, la bottiglia con salvagoccia incorporato, si presenta al Vinitaly

Dring, pensata dalla start tup Techno For Future Srl, sarà presentata al mercato, in svariati modelli, in anteprima al Vinitaly. Il produttore Palazzo Battaglini per primo ha creduto nel progetto

ANCONA – L’innovazione che non ti aspetti, la bottiglia del vino diventa più igienica e sostenibile. E’ difficile trovare un oggetto che sia rimasto così immutabile nel tempo come la bottiglia per il vino. Ci ha pensato una start up italiana, la Techno For Future Srl, ad introdurre una semplice quanto geniale innovazione.

La bottiglia Dring

DRING è la bottiglia con dispositivo salvagoccia incorporato, più igienica rispetto alle soluzioni alternative che devono essere inserite manualmente nelle bottiglie. Una bottiglia DRING aiuta l’ambiente diminuendo lo spreco di acqua e detersivo necessari per rimuovere le macchie dalle tovaglie. L’estetica e le dimensioni di una DRING sono identiche a quelle delle bottiglie più diffuse sul mercato. L’imbottigliamento, la tappatura e l’incapsulamento avvengono senza alcuna modifica alla attrezzatura e per l’apertura useremo il solito cavatappi.

La bottiglia DRING verrà presentata al mercato, in svariati modelli, in anteprima al Vinitaly, allo Stand A7 della Hall F (Enolitech) e presso lo Stand C1/D1 della Hall 12 dal produttore Palazzo Battaglini che per primo ha creduto nel progetto.

Francesco D’Onofrio, titolare della cantina Palazzo Battaglini, ha dichiarato: «Imbottigliando in DRING, il nostro vino prodotto nella zona Villamagna DOC, abbiamo fatto un decisivo passo avanti nel nostro costante impegno per realizzare prodotti di qualità e che siano rispettosi della salute del consumatore e della salvaguardia dell’ambiente».

La bottiglia Dring

I vini della Cantina Palazzo Battaglini che utilizzeranno la soluzione DRING saranno venduti in anteprima su Etilika.it, uno dei principali siti di e-commerce dedicati al vino in Italia. Michele Trotta, CEO di Etilika, ha dichiarato: «Come piattaforma online abbiamo un DNA che ci rende per natura costantemente attenti all’innovazione ed avendo avuto l’opportunità di testare DRING, fin dalle prime applicazioni di test, non abbiamo alcun dubbio che i vantaggi portati da questa semplice ma geniale soluzione saranno apprezzati non solo dai consumatori finali ma anche dalla moltitudine di operatori professionali che quotidianamente serviamo su tutto il territorio nazionale».

DRING, la stessa bottiglia, lo stesso utilizzo, nessuna macchia