Innoliving di Ancona, la variante Centauros rilevata dai test rapidi

I test di Innoliving, azienda di Ancona all’avanguardia in tema di test in vitro, rilevano la variante Centaurus, l’ultima in ordine di tempo a diffondersi nel mondo. La presenza di Centaurus è stata segnalata da qualche settimana anche in Italia.

L’azienda comunica che i test Coronavirus AG Rapid Test GCCOV-502a-NN rilevano la Centaurus Variant.

I test sono disponibili sul mercato e sono riservati all’esclusivo utilizzo di figure professionali. La rapidità dei riscontri, pochi minuti per avere una risposta, e l’affidabilità li hanno fatti diventare uno strumento indispensabile nella prevenzione. Grazie a queste caratteristiche i test sono diffusi nella maggior parte delle farmacie italiane e in centinaia di ospedali e laboratori di tutta Italia.

Innoliving ha una consolidata tradizione nel settore della prevenzione, essendo stata la prima azienda in Italia ad iscrivere un test rapido per il Covid-19 presso il Ministero della Salute nel marzo 2020.

«I nostri test hanno rivoluzionato il modo di affrontare il virus, perché sono i primi e rapidi alleati dei medici e di tutti i professionisti del settore della sanità consentendo una rilevazione rapida e con risultati attendibili – commenta il direttore generale di Innoliving, Danilo Falappa – con la possibile ricaduta dell’identificazione di cluster di infezione e con la prevenzione di nuovi casi. Per contrastare il virus occorre dotarsi per tempo di tutti gli strumenti utili a diagnosticare in tempi più brevi possibili gli eventuali soggetti positivi».