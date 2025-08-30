Il carrello della spesa è sempre più caro. A certificarlo è l’Istat nelle ultime stime preliminari. Se da un lato ad agosto l’inflazione rallenta, non si arresta l’aumento dei prezzi per gli alimentari. Rincari che finiscono per condizionare gli acquisti delle famiglie, sempre più orientati dalle offerte. L’indice dei prezzi al consumo cresce lievemente (+0,1%) su base mensile, mentre allargando l’orizzonte temporale l’incremento è del +1,6% su agosto 2024.

L’inflazione scende all’1,6%, principalmente per effetto della flessione dei prezzi dei beni energetici (-4,4% da -3,4% di luglio). Accelerano invece i prezzi nel settore alimentare (+4,0% da +3,7%), che risente dell’aumento del ritmo di crescita sia dei prezzi dei prodotti non lavorati (+5,6% da +5,1%) sia di quelli lavorati (+3,0% da +2,8%).

I prezzi del carrello della spesa accelerano anche su base, sia i prezzi dei beni alimentari, che di quelli per la cura della casa e della persona (+3,5% da +3,2%), così come l’inflazione di fondo (+2,1% da +2%). Carne e materie prime come frutta e verdura, sono i prodotti alimentari che hanno subito l’incremento maggiore, il quale ha inciso sull’inflazione di fondo.

Serena Cesaro presidente provinciale Federconsumatori Ancona

«Le famiglie arrancano e fanno fatica ad andare avanti, specie gli anziani con pensioni basse, le famiglie numerose, quelle monoreddito e monogenitoriali – commenta Serena Cesaro di Federconsumatori Ancona – Ci troviamo in un contesto di aumenti generalizzati che oltre al carrello della spesa colpiscono anche il materiale scolastico, le utenze che non accennano a diminuire e i mutui che non calano».

L’Osservatorio Nazionale dell’associazione dei consumatori stima ricadute pari a +504 euro annui per una famiglia media, di cui +196,00 euro solo nel settore alimentare. Un trend che secondo Cesaro impatterà in maniera negativa «con una crescita delle disuguaglianze e delle disparità, anche in tema di consumi alimentari. Anche i dazi Usa potrebbero mostrare i loro effetti con ripercussioni sulla produzione, sul mercato interno e sui prezzi».

Federconsumatotri invoca a livello nazionale provvedimenti urgenti «per arginare i rincari e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, eroso dai rincari e dai salari che non aumentano di pari passo ai prezzi» conclude Cesaro.