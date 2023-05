Incursioni di lupi in Valmusone, due convegni per discuterne

VALMUSONE – Ormai gli avvistamenti di esemplari di lupi non si contano più. L’altro giorno a Polverigi uno è entrato nel cortile di un’abitazione privata, forse in cerca di cibo. Un altro lupo è stato avvistato girovagare libero a Osimo, stavolta in via Molino Torre e zona Gattuccio. Sono tanti gli avvistamenti dall’inizio dell’anno in Valmusone e Riviera del Conero, soprattutto a Camerano, in pieno Parco. Sono stati visti soprattutto all’alba, proprio come l’altro giorno. Pesanti le incursioni alla fattoria osimana Santa Paolina dove hanno ucciso alcuni mufloni. Per questo l’Unione dei Comuni Terra dei castelli ha organizzato per venerdì 19 maggio a Polverigi l’incontro pubblico “Il controllo della fauna selvatica – norme e comportamenti”.

«Considerato l’incremento del numero di avvistamenti di specie selvatiche nei nostri territori, l’Unione dei Comuni organizza un incontro per informare i cittadini sulle norme che regolano la gestione e il controllo della fauna e sui comportamenti da adottare», confermano. L’appuntamento è alle 21.15 nella sala consiliare con Pier Francesco Gambelli, comandante della Polizia provinciale di Ancona. Non solo, sabato 20 a Castelfidardo ci sarà un altro incontro pubblico dal titolo “Lupi visti da vicino”, in programma alle 17.30 nel salone degli Stemmi del Palazzo comunale, promosso dall’Amministrazione su un tema divenuto di critica attualità nell’ultimo anno. Il taglio è mirato infatti ad informare l’intera cittadinanza riguardo al modo corretto per affrontare questo fenomeno riducendo al minimo i rischi per l’uomo, gli animali domestici e da cortile. Interverranno autorevoli relatori, per i quali l’argomento rappresenta un lavoro, una passione, un’esperienza pluriennale maturata nei boschi del Parco Nazionale d’Abruzzo dove hanno approfondito le conoscenze della specie canis lupus italicus e di conseguenza le problematiche e le soluzioni alla convivenza uomo-lupo. Anna Consalvo e Ciro Manente, osservatori del lupo e ambasciatori del “Parco nel mondo”, narreranno la loro storia e metteranno a disposizione le loro competenze assieme alla ricercatrice e naturalista Laura Savini e ad Andrea Visconti, comandante dei carabinieri Forestale Marche, sezione centro. L’ingresso è libero.