Inclusione e riduzione del gender gap: come fare? Convegno ad Osimo

OSIMO – L’Ancona Chapter della Alumni Community Bocconi organizza mercoledì 20 marzo alle ore 18,00, ad Osimo nella sede di Astea Energia, in via Guazzatore 163, un incontro dal titolo: Inclusione e riduzione del gender gap: come fare? L’evento è organizzato dal Chapter di Ancona in collaborazione con Astea Energia spa, Gruppo SGR.

L’Europa registra il livello di parità di genere più elevato rispetto a tutte le altre regioni del globo, pari al 76,3%. Nonostante la situazione europea virtuosa, in Italia i dati sono preoccupanti.

Nella classifica mondiale relativa alla parità di genere, il nostro Paese scende di alcune posizioni: da 63esimo nel 2022 a 79esimo nel 2023. Peggiora anche il livello di partecipazione politica che passa dalla 40esima posizione alla 64esima.

Nonostante ciò, l’Italia è tra i Paesi nei quali le aziende sono più orientate a promuovere iniziative di diversity insieme a Colombia, Paesi Bassi, Regno Unito e Canada.

«Parleremo insieme ai nostri relatori dell’attuale scenario del mondo del lavoro e di come le aziende italiane possono contribuire a ridurre l’attuale divario – ha detto Priscilla Alessandrini, responsabile marketing e relazioni istituzionali di Astea Energia – e presenteremo delle case history con le quali ci potremo confrontare».

In uno dei due panel sarà presente Taryn Di Ventura, Founder @UnlavoroperMamma. Si tratta di un progetto che nasce per aiutare le mamme a migliorare la propria condizione lavorativa per “raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e famiglia”.

Interverranno anche Giorgia Massaro, Chapter Leader Bocconi Alumni Community Ancona e Matteo Monetti, Direttore Risorse Umane, Gruppo SGR che porteranno le rispettive esperienze.

L’Evento è aperto a tutti, con registrazione obbligatoria su questa pagina: https://www.bocconialumni.it/permalink/content/inclusione-e-riduzione-del-gender-gap-come-fare