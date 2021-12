Il Covid nelle Marche, +39% di casi positivi in 7 giorni: maglia nera all’Ascolano. Boom dei vaccini tra terze e prime dosi

Nelle Marche crescono sia l'incidenza dei casi positivi, più della media nazionale, sia l'occupazione dei letti in terapia intensiva e in area medica. Focus sulla campagna vaccinale

ANCONA – Nelle Marche si conferma in crescita l’incremento percentuale dei nuovi casi Covid. È quanto emerge dal report della fondazione Gimbe che ha analizzato l’andamento pandemico della settimana compresa tra il 24 ed il 30 novembre, raffrontandolo rispetto ai sette giorni precedenti.

Le Marche vedono un incremento del 39% di casi in una sola settimana, dato più elevato della media nazionale che vede un incremento del 25%. Gimbe, analizzando il quadro nazionale, evidenzia che in 98 province l’incidenza è pari o superiore a 50 casi per 100mila abitanti e che in 16 regioni tutte le province superano tale soglia, fra queste ci sono anche le Marche, insieme a Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Se in 32 province, si registrano oltre 150 casi per 100mila abitanti, nella nostra regione l’incremento maggiore lo registra la provincia di Ascoli Piceno che segna 234 casi contro Pesaro e Urbino con 203 casi, Fermo con 200 casi, Ancona con 155 casi e Macerata con 146. In testa alle province italiane ci sono invece Trieste (635) e Bolzano (552).

Incidenza e occupazione ospedaliera

L’incidenza dei nuovi casi positivi al Covid su 100mila abitanti passa da 162, 30 casi (dato al 26 novembre) a 185,95 casi (dato ad oggi 3 dicembre). Per quanto riguarda l’occupazione in Terapia Intensiva questa cresce dal 9,6% al 10% con soglia critica al 10%, mentre l’area medica dall’8% sale al 10% con soglia critica al 15%.

Le Marche restano ancora in zona bianca perché non sforano il 15% in area medica (il passaggio in zona gialla avviene allo sforamento contemporaneo di incidenza, terapie intensive e area medica, le Marche sforano per ora solo due parametri, incidenza e terapia intensiva).

Le vaccinazioni nelle Marche

Vaccinazione Covid

Parallelamente nelle Marche riprende slancio la campagna vaccinale, grazie all’allargamento della platea delle fasce d’età che possono accedere alle terze dosi. Somministrazioni spinte in alto sia dalle nuove restrizioni legate al Super Green pass, che riguarderanno esclusivamente i non vaccinati, sia dal quadro epidemiologico in peggioramento.

Le inoculazioni giornaliere sono passate da 3.748 del 12 ottobre alle 6.569 del 12 novembre per arrivare alle oltre 12mila dosi del 30 novembre. Complessivamente dal primo novembre al 2 dicembre nelle Marche sono state somministrate complessivamente 199.907 dosi, di cui 147.769 terze dosi, il resto sono prime dosi e richiami. Ed è boom anche di prenotazioni per quanto riguarda le terze dosi che dal 22 novembre ad oggi sono già 144.148.

A crescere sono anche le prime dosi di vaccino anti Covid somministrate che nel mese di novembre sono state complessivamente 18.183: dalle 373 del 2 novembre (74 il primo novembre giorno festivo) sono cresciute segnando dei picchi di 1.020 dosi il 26 novembre e 1.205 il 30 novembre.