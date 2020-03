Incidenti in via Martiri della Resistenza, Eliantonio: «Subito nuovo attraversamento pedonale»

Il consigliere di Fdi nei giorni scorsi ha presentato una mozione per sostenere le istanze dei residenti. Pronta la replica dell'assessore Foresi: «Stiamo valutando le soluzioni per aumentare la sicurezza»

ANCONA – «In via Martiri della Resistenza si sono spesso verificati investimenti e incidenti che hanno messo a repentaglio la sicurezza dei pedoni. Servono subito un nuovo attraversamento pedonale e rallentatori di velocità». Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Angelo Eliantonio, che la scorsa settimana ha presentato una mozione per sostenere le istanze dei residenti, «tutt’ora inascoltati perché mai ricevuti dal vicesindaco Sediari».

Angelo Eliantonio, consigliere comunale di Fratelli d’Italia

I residenti hanno costituito un comitato per chiedere maggiore sicurezza nella strada e hanno organizzato una petizione sottoscritta da più di 180 cittadini, depositata all’ufficio protocollo del Comune lo scorso dicembre. Eliantonio denuncia che «le attività commerciali presenti nella parte alta di via Martiri della Resistenza come la farmacia, le banche, i bar, la panetteria e molte altre, registrano un continuo passaggio di pedoni che si prodigano nel valicare interamente le carreggiate da un marciapiede all’altro lontani dagli attraversamenti pedonali, molto distanti fra loro. Attualmente esistono tre punti di attraversamento pedonale: il primo a ridosso della rotatoria di piazzale Europa (civici 1 e 4), il secondo con segnalazione luminosa all’altezza dei civici 37 e 40, il terzo nei pressi della rotatoria di piazzale Risorgimento, quest’ultimo frequentato soprattutto da numerosi gruppi di studenti durante l’orario di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici situati nei pressi».

«Il vero problema poi è rappresentato dal fatto che la strada viene percorsa a forte velocità dagli automobilisti considerata l’ampiezza delle sue carreggiate. Per questo – continua il consigliere di Fdi – chiediamo all’amministrazione Mancinelli di realizzare, nell’ottica di una maggiore sicurezza, un quarto attraversamento pedonale nel tratto compreso fra i civici 37 e 40 e la rotatoria di piazzale Risorgimento e di adottare, ai sensi dell’Art.42 del Codice della Strada, rallentatori di velocità in corrispondenza di almeno uno degli attraversamenti pedonali presenti. Invece di continuare a vessare i cittadini anconetani con multe e contravvenzioni solo per far cassa, la priorità di un Comune serio e responsabile dovrebbe essere la tutela della sicurezza dei residenti delle zone più trafficate della città».

L’assessore Stefano Foresi

«Ho fatto un sopralluogo sul posto con il portavoce del comitato – replica l’assessore alla Sicurezza Stefano Foresi – e stiamo facendo delle verifiche per capire se è possibile realizzare un nuovo attraversamento pedonale. Già ce ne sono tre e non è così semplice realizzarne un altro. L’unico punto possibile potrebbe essere tra il semaforo davanti ai pompieri e il primo attraversamento pedonale». Per quanto riguarda i rallentatori di velocità, Foresi spiega che «non è il caso di realizzare un dosso artificiale sulla strada. La via è molto trafficata, con il transito delle auto, dei mezzi di soccorso diretti agli ospedali e degli autobus. Potrebbe essere quindi più idonea la segnaletica lampeggiante. Troveremo comunque delle soluzioni per la via, per aumentare la sicurezza dei pedoni ed evitare gli incidenti».