Incidenti sul lavoro a Numana e Castelfidardo: in due finiscono all’ospedale

ANCONA – Doppio incidente sul lavoro stamattina, 29 aprile, tra la riviera del Conero e la Valmusone. Il primo in ordine temporale si è verificato attorno alle 10 in un’azienda situata nella zona industriale di Numana. Un uomo di 43 anni, operaio, sarebbe caduto da una scala. Un volo di poco più di due metri che gli ha fatto battere la testa sul selciato. Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce bianca numanese e l’automedica. L’uomo era cosciente ma non ricordava quanto accaduto. È stato portato per sospetto trauma cranico all’ospedale regionale di Torrette in ambulanza. Poi sono arrivarti anche i carabinieri di Numana per i rilievi, da prassi in casi come questo.

Circa un’ora dopo altro incidente ma nella vicina Castelfidardo, in via Recanatese: un uomo, coetaneo del primo, è rimasto ferito alla mano mentre lavorava, pare, a un tornio per laminati. Immediata la corsa all’ospedale sull’ambulanza del 118 per il trauma da schiacciamento. Fortunatamente l’operaio non rischia la perdita dell’arto. Anche per questo incidente sono intervenuti i carabinieri. Choc tra i colleghi dei due feriti che hanno dato subito l’allarme.