Incidente in via Flaminia a Torrette di Ancona, due auto rovesciate: donna finisce in ospedale

ANCONA – Vigili del Fuoco, Polizia Locale e tre mezzi di soccorso stanno intervenendo in via Flaminia a Torrette di Ancona per un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 17,30 di oggi davanti al civico 271, nei pressi della tabaccheria. I soccorritori si sono trovati di fronte a due auto rovesciate: una Renault azzurra, finita contro una serranda, e una Volkswagen bianca.

Sul posto due ambulanze della Croce Gialla e l’automedica. Una persona, una donna intorno ai 70 anni è stata estratta dalle lamiere dell’auto ed è stata trasferita in ospedale a Torrette in codice rosso per i traumi riportati. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma sarebbero rimasti danneggiati otto veicoli, alcuni dei quali erano in sosta. Ad eseguire i rilievi di rito la Polizia Locale.

Da quanto si apprende a portare i primi soccorsi sarebbe stata una volontaria della Croce Gialla di Ancona, che avrebbe allertato i soccorsi. Disagi alla viabilità. Una corsia di via Flamina è stata chiusa nel tratto interessato dall’incidente per consentire le operazioni di soccorso.