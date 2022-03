Incidente con lo scooter a Milano: muore aspirante avvocato di Ancona, aveva 24 anni

A perdere la vita è stato Alessandro Egidi. Si trovava in Lombardia per fare pratica in uno studio. La Procura indaga per omicidio stradale

ANCONA – Voleva diventare avvocato ma i suoi sogni sono stati spazzati via da un incidente in scooter, a Milano. È morto così Alessandro Egidi, 24 anni, anconetano. Martedì sera – 29 marzo – si è schiantato contro una auto, una Volvo XC40, a Milano, nella zona di Porta Romana. Erano le 19.30, probabilmente stava tornando a casa, nell’abitazione milanese, in sella ad uno scooter Yamaha.

Era in via Bergamo, in prossimità di un incrocio, e mentre svoltava è avvenuto l’impatto con il veicolo. Il 24enne è finito contro un’auto parcheggiata e poi a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari che lo hanno soccorso portandolo al Policlinico dove è spirato poco dopo.

Alessandro era il figlio dell’avvocato civilista Renato Egidi, con studio in via Barilari. Il padre ha raggiunto Milano dopo la tragedia. Alessandro si era laureato ad ottobre scorso all’Università di Bologna e si trovava a Milano per fare la pratica di avvocato in uno studio. Ancora da fissare il funerale. La salma è a disposizione della Magistratura che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.