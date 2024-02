Schianto a Castelfidardo, quattro feriti a Torrette

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo per la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi fortemente incidentati

CASTELFIDARDO – Schianto a Castelfidardo nel primo pomeriggio di oggi (1 febbraio) lungo la strada delle Sgogge in località Fornaci di Castelfidardo. Due sono state le auto coinvolte nel pericoloso incidente, con quattro persone rimaste ferite. Tutte sono state portate all’ospedale di Torrette in via precauzionale dai soccorritori intervenuti subito. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo per la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi fortemente incidentati. L’impatto infatti, avvenuto per cause ancora tutte in corso di chiarimento, è stato piuttosto violento. A effettuare i rilievi di rito è arrivata una pattuglia dei carabinieri dalla vicina Osimo. Quel tratto è pericoloso, si sono verificati diversi incidenti nel tempo anche più a valle. Il traffico verso le curve di via della Stazione è stato deviato anche per permettere il recupero dei mezzi da parte delle ditte specializzate.