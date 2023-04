Schianto a Castelfidardo, grave un centauro

CASTELFIDARDO – Schianto attorno alle 12.15 di oggi (13 aprile) a Castelfidardo. Un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza dello stop di via Bramante, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, giunta sul luogo per effettuare i rilievi di rito.

Lo scooterista, un 51enne, dopo l’impatto con l’auto, una Polo all’interno della quale viaggiavano due persone rimaste illese, è ripiombato sull’asfalto sbattendo nuovamente il viso e riportando un serio trauma facciale. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce Verde fidardense, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento osimano. Dalla piazzola dell’ospedale di Torrette si è alzato in volo anche Icaro.

Il centauro, trattato sul posto dall’équipe di Ancona Soccorso, è stato accompagnato fino all’eliambulanza e trasportato con un codice rosso al pronto soccorso del nosocomio regionale. L’uomo non è in pericolo di vita. Disagi al traffico.