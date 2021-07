L'uomo, classe '48, era residente in Veneto. Si è schiantato questa mattina contro il guardrail sulla rampa di uscita di Ancona Nord

ANCONA – Era residente a Legnago il centauro deceduto questa mattina sulla rampa di uscita del tratto autostradale dell’A14, all’altezza del casello di Ancona Nord. A perdere la vita, un uomo di 73 anni che era giunto nelle Marche dalla sua regione, il Veneto, per le vacanze.

L’uomo, P.D., classe ’48, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre viaggiava lungo l’A14 in direzione sud, proprio sulla rampa di uscita andando a schiantarsi contro il guardrail. Un impatto che gli è risultato fatale, tanto che i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Lo schianto questa mattina – 1 luglio – intorno alle 11:40. Sul posto erano intervenuti la Polizia Autostradale di Fano e il 118. Lo svincolo di Ancona Nord in direzione sud era rimasto chiuso e si era formata una coda di un chilometro.