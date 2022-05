Incidente in A14, deceduto un automobilista

Lo schianto all'altezza del ponte di Ancona sud. Sul posto task force di forze dell'ordine e sanitari per ripristinare il tratto

OSIMO – Incidente oggi, 25 maggio, in A14. Poco prima delle 13:30, sull’autostrada Bologna-Taranto, si è verificato lo schianto nel tratto compreso tra Ancona nord e Ancona sud, in direzione di Pescara, all’altezza del km 229,8 in corrispondenza di un cantiere correttamente installato e segnalato. Nell’incidente, che ha visto coinvolta una sola macchina, il conducente ha perso la vita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Primi a intervenire i sanitari della Croce gialla di Camerano. Attualmente il traffico transita su due corsie e non si registrano turbative. Difficili le operazioni di estrazione dell’uomo dalle lamiere della sua macchina. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso ma è poi stato fatto rientrare poco dopo.

(servizio in aggiornamento)