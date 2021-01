Incidente sul Conero, soccorso “aereo” per un ciclista

Lo sportivo era con la moglie quando è scivolato con due ruote riportando una brutta lesione ad un’anca. Un runner li ha aiutati a far arrivare i soccorsi

ANCONA – Scivola con la bici mentre si trova sul monte Conero e non riesce più a rialzarsi. Non è iniziato bene l’anno questa mattina 2 gennaio per un ciclista che voleva godersi una pedalata nella boscaglia, insieme alla moglie. Attorno a mezzogiorno il fondo scivoloso dovuto alla pioggia caduta gli ha fatto perdere il controllo della bicicletta ed è finito a terra.

L’uomo si trovava a circa 200 metri dal Belvedere Nord, in un tratto fuori sentiero e coperto dagli alberi. La moglie ha chiesto aiuto al 118, inviando la posizione con il cellulare ma non era semplice per i soccorritori arrivare nel punto. Grazie ad un runner, che si è trovato a passare di lì, e che conosceva bene la zona, l’elisoccorso è arrivato fino al Belvedere Nord dove il medico è potuto scendere con il verricello. Attivato anche il soccorso alpino.

Il ciclista è stato visitato sul posto poi si è deciso di portarlo in ospedale con l’elicottero. Il tratto dove si trovava era molto stretto e scivoloso. Poco prima delle 14 il paziente è stato portato a bordo dell’eliambulanza, sempre con l’aiuto del verricello, ed è stato portato all’ospedale di Torrette. Non è in pericolo di vita.