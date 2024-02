Castelfidardo, schianto tra auto: tre donne ferite

Lo schianto è avvenuto in via di Jesi, nella stessa strada dove pochi giorni fa, poco più a nord, sempre in un incidente stradale, ha perso la vita un bambino di 5 anni mentre si trovava in auto con la madre e il fratello

CASTELFIDARDO – Schianto oggi (15 febbraio) attorno alle 13 in via di Jesi a Castelfidardo. Sono rimaste coinvolte tre auto, guidate da altrettante donne. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri sul posto, una avrebbe tamponato quella di fronte che, nell’impatto, avrebbe virato nell’altra carreggiata provocando il frontale con un’altra vettura che stava sopraggiungendo nel senso di marcia contrario. Tutte e tre le donne sono rimaste ferite in maniera non grave. A lamentare maggiori dolori la 20enne filottranese alla guida della Fiat 500. Le altre erano al volante di una Citroën C3 e di una Peugeot. Sul posto è arrivata anche la squadra dei vigili del fuoco da Osimo per la messa in sicurezza dei mezzi e della strada. Traffico in tilt per almeno un’ora in un momento di punta con l‘uscita dei lavoratori dalle fabbriche.

Quello di oggi è il terzo incidente nel tratto di via di Jesi, a Castelfidardo, che attraversa la zona industriale, dopo il mortale dove ha perso la vita il piccolo Massimo Basile, poco più a nord. È avvenuto nello stesso punto in cui c’è stato anche un frontale tra una macchina e una moto ieri sera (14 febbraio) fortunatamente con conseguenze non troppo gravi per il centauro.