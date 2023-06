Incidente in A14, una donna portata a Torrette in gravi condizioni

LORETO – È finita fuori dall’auto in corsa rovinando sull’asfalto. La dinamica insolita dell’incidente è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute mentre dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo Icaro per soccorrere la donna e trasportarla al nosocomio anconetano.

L’incidente ha avuto luogo oggi (7 giugno) poco prima delle 13 lungo l’autostrada A14 tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud in direzione nord. La ferita sarebbe rimasta sempre cosciente e le sue condizioni sarebbero gravi, pur non essendo stato leso alcun parametro vitale. Nessun’altra auto sarebbe rimasta coinvolta. Il traffico, ha fatto sapere subito Autostrade per l’Italia, è rimasto bloccato per diverso tempo. Si è formata una coda di due chilometri tra Civitanova Marche e Ancona sud. Sul posto oltre al 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento osimano, poi tornati indietro, è arrivata una pattuglia della polizia autostradale per i rilievi e per chiarire soprattutto l’esatta dinamica dell’incidente ascoltando la testimonianza di chi era con la donna in auto.