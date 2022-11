L’auto contro il muretto rompe il contatore del metano. Fuga di gas a Numana

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 20 novembre, in via circonvallazione a Numana per una fuga di gas causata da un urto con una vettura uscita di strada che ha impattato contro la recinzione di una casa dove era installato il contatore del metano. La squadra delle fiamme rosse sul posto ha bloccato la fuoriuscita di gas e messo in sicurezza il veicolo coinvolto. Illeso il conducente dell’auto.