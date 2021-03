ANCONA- Il mezzo dei vigili del fuoco correva in emergenza quando un’auto ha perso il controllo e gli è finita contro. Incidente a Torrette, questa mattina, in via Conca.

Erano le 9 quando il veicolo, all’altezza della rotatoria del McDonald’s, avrebbe sbandato schiantandosi contro il camioncino dei pompieri. I vigili del fuoco, stando alle prime informazioni, erano in emergenza per un intervento. L’autista dell’auto è stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

(Servizio in aggiornamento)