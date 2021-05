Ancona, scontro tra auto e bus: 5 feriti in ospedale

Lo scontro si è verificato all'incrocio tra via del Castellano e via Benedetto Croce. Cinque i feriti, nessuno in gravi condizioni

ANCONA – Sono 5 le persone ferite in seguito all’incidente che si è verificato questa mattina (27 maggio) poco prima delle 9, nei pressi dell’incrocio tra via del Castellano e via Benedetto Croce ad Ancona. Una utilitaria della Toyota si è scontrata con un autobus di linea.

Da quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che la vettura abbia bypassato l’incrocio, andandosi a scontrale lateralmente con il bus, colpito nei pressi della porta anteriore. Le 5 persone ferite che erano all’interno dell’autobus, nell’impatto sono cadute a terra, riportando dei politraumi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Gialla di Ancona e della Croce Rossa, l’automedica e per i rilievi di rito tre pattuglie della Polizia Locale di Ancona. I feriti, in condizioni non gravi, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette e all’ospedaletto Salesi di Ancona.