Incendio al porto, sopralluogo della De Micheli all’ex Tubimar di Ancona

ANCONA – «Oggi la direzione generale dei porti presso il ministero delle Infrastrutture ha firmato la convenzione con Rfi per realizzare l’ultimo miglio ferroviario verso il porto di Ancona, lungo la linea “Orte-Falconara”». È quanto ha annunciato il ministro Paola De Micheli, a Palazzo Raffaello, dopo la firma del protocollo con Rfi, Regione Marche e Umbria per il potenziamento della linea di collegamento ferroviario.

La ministra ha spiegato che il porto di Ancona in questo modo «sarà completamente connesso con la ferrovia e, grazie a questo investimento, diventerà più competitivo, anche in termini di costi, per gli operatori che vorranno utilizzarlo». L’investimento complessivo per il porto di Ancona «da 187 milioni, già stanziati», è stata oggetto proprio oggi di firma della convenzione «per realizzare i progetti per l’accessibilità a mare e il completamento dell’ultimo miglio ferroviario» (40 milioni di euro sono destinati all’ultimo miglio ferroviario dal Porto). Investimenti che «proiettano Ancona nel modello di portualità europea» grazie all’intermodalità.

Poi ha aggiunto: «Quello di Ancona, attraverso le risorse di “Italia Veloce” sarà uno dei primi porti italiani dove sarà realizzata l’intermodalità ferroviaria. Un investimento non casuale, perché Ancona ha una particolare predisposizione, un piano degli investimenti realizzato e da realizzare particolaermente ambizioso ed è, soprattutto, in un’area strategica del mare Adriatico: può essere competitivo fronte-mare, lo renderemo competitivo fronte-piano».

La ministra prima di andare in Regione per siglare l’intesa, intorno alle 15,15 ha fatto un sopralluogo all’ex Tubimar per verificare di persona l’entità del danno, accompagnata dal presidente della Regione Luca Ceriscioli e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale Rodolfo Giampieri. Sul posto il prefetto di Ancona Antonio D’Acunto e i vertici delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto con il contrammiraglio Enrico Moretti.

«Sono qui per rendermi conto personalmente dell’accaduto visto che, come ministero, vogliamo supportare l’autorità portuale per la fase ricostruttiva», ha detto De Micheli al porto, poi ha aggiunto: «Lasciatemi ringraziare tantissimo i Vigili del Fuoco che come sempre senza sosta si sono prodigati per circoscrivere prima e, come in questi momenti, spegnere definitivamente l’incendio».

ALCUNE IMMAGINI DEL SOPRALLUOGO ALL’EX TUBIMAR















L’obiettivo per affrontare le conseguenze prodotte dal rogo è quello di per «poter rapidamente ricostruire questo importante e strategico scalo per l’Adriatico». «Voglio ringraziare anche le autorità locali che da questa mattina alle 7 si sono subito coordinate per poter intervenire, il comune e la sindaca che hanno immediatamente avvisato la popolazione per proteggere le persone in attesa di avere i risultati delle analisi dell’aria», spiega De Micheli.

Nell’area portuale di Ancona l’odore dell’aria è ancora forte, vicino l’ex Tubimar colpita dalle fiamme questa notte. Sul posto al lavoro ancora i Vigili del Fuoco, provenienti dal Comando di Ancona, Macerata, Pesaro, Jesi e Senigallia. Diversi ancora i focolai attivi nel capannone. Tre le imprese coinvolte. Poi la paura per la nube inquinante, come l’ha definita il governatore Luca Ceriscioli.

L’area coinvolta nell’incendio

Intanto si è concluso nel primo pomeriggio in Municipio la riunione del COC coordinata dal sindaco Valeria Mancinelli, cui hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell’emergenza.



Ai presenti Mancinelli ha chiesto conto sia sullo stato dell’incendio sia sulla colonna di fumo sia sul livello di inquinamento prodotto dalla combustione, così da potere adottare nelle prossime ore le misure più idonee per salvaguardia della salute della cittadinanza. Dall’Autorità portuale – che ha incontrato questa mattina i titolari delle concessioni demaniali interessate (Frittelli Maritime, Ase, Cpn) è stata data l’indicazione che i materiali bruciati non sono fortunatamente pericolosi né tossici, si tratta di sostanze plastiche (poliuretano e gommapiuma). Da Arpam la notizia che il livello di PM1, registrato dalla stazione di rilevazione di Cittadella, dopo un picco raggiunto nelle prime ore del mattino, pari a 250 microgrammi per metro cubo, è sceso fino al livello 20.

A monitorare la qualità dell’aria anche l’impianto posto sul tetto del Comune e un laboratorio mobile arrivato da Perugia e collocato in piazza San Gallo che prenderà in esame la quantità di particelle di acido cianidrico rilasciate dal poliuretano.



(Notizia in aggiornamento)