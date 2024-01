ANCONA – Nella serata di ieri, 24 gennaio, intorno alle 23.30, i poliziotti sono intervenuti in corso Carlo Alberto su segnalazione di un incendio all’interno di un appartamento in un edificio. Le fiamme erano per altro visibili dalla strada. Immediatamente giunti sul posto i poliziotti riscontravano la presenza dei vigili del fuoco che, impegnati con un’autobotte, tentavano di spegnere le fiamme che si propagavano verso l’esterno, ben visibili dalla strada con una colonna di fumo nero denso che nel frattempo interessava tutti i piani superiori del palazzo.

Nel piazzale intanto, antistante la palazzina, si era raggruppata una folla di persone, tra cui qualche residente del palazzo che nel frattempo era riuscito ad uscire.

I poliziotti intervenivano per accompagnare quanti, in modo confuso e disordinato cercavano di guadagnare l’uscita dal palazzo e, nel frattempo, cercavano di tranquillizzare le persone lì presenti, in stato di forte preoccupazione per quanto stava accadendo, rendendo anche più agevole l’intervento del personale sanitario che nel mentre era giunto sul posto.

Nel frattempo i poliziotti accertavano la necessità e l’urgenza di intervenire, pertanto, coprendo le vie respiratorie, si precipitavano all’interno dello stabile raggiungendo le porte ancora chiuse degli appartamenti e, bussando insistentemente alle porte, agevolavano l’uscita di chi ancora occupava le proprie abitazioni.

Nel frangente, uno dei poliziotti prestava soccorso ad una famiglia in difficoltà, prendendo tra le braccia una bambina minore e portandola personalmente fuori dall’edificio.

Dopo aver evacuato l’edificio i vigili del fuoco procedevano a spegnere l’incendio e a verificare le condizioni. Dopo qualche ora la situazione tornava alla normalità e, ad eccezione dell’appartamento interessato, tutti i residenti riprendevano possesso delle loro abitazioni.