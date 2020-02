È stato inaugurato presso la scuola secondaria di primo grado Leopardi (Istituto comprensivo Novelli Natalucci), il primo hub scolastico, un nuovo spazio educativo a disposizione degli studenti, ricavato da un locale dell’edificio adattato a biblioteca. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Intrecci Educativi – Sistema comunitario per l’apprendimento delle competenze di vita“, che vede coinvolte alcune scuole della regione Marche. Ad allietare la cerimonia inaugurale l’esibizione dell’orchestra e del coro Musica, formati dai ragazzi delle scuole Leopardi e Pascoli.

Hub scolastico nella scuola Leopardi

Le finalità dell’attivazione degli “hub” sono: contrastare la povertà educativa, prevenendo precocemente le varie forme di disagio – dalla dispersione e abbandono scolastico, al bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile – e creare occasioni per rafforzare le life skills, ovvero le abilità cognitive, emotive e relazionali di base.

Gli hub, come la biblioteca delle “Leopardi”, sono realizzati ascoltando le idee che i ragazzi hanno di uno spazio condiviso e destinato a loro e alla loro socialità. Oltre ad essere utilizzati nelle attività mattutine, saranno anche i luoghi dove si svolgeranno i laboratori pomeridiani scelti dalle scuole, con i bambini e con i ragazzi. Inoltre ospiteranno gli incontri di formazione per genitori ed educatori, per gettare le basi per la costruzione di una comunità educante accogliente e inclusiva. Il prossimo hub scolastico sarà inaugurato il 25 febbraio, nella scuola secondaria di primo grado Podesti.