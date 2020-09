In corso Amendola arriva lo Sbaracco: due giorni di super sconti

ANCONA – Due giorni all’insegna dello shopping super conveniente. Nel quartiere Adriatico stanno per arrivare le offerte straordinarie dei negozi di corso Amendola, pronti a mettere in vendita gli articoli di fine stagione a prezzi convenienti. Venerdì 11 e sabato 12 settembre i commercianti organizzeranno lo Sbaracco e i cittadini potranno acquistare a prezzi stracciati capi di abbigliamento e intimo, calzature, accessori, biancheria per la casa, trucchi e tanto altro.

«È la prima volta che organizziamo lo Sbaracco – spiega Angela Migliaccio, vicepresidente del Centro Commerciale Naturale Amendola&Co – e l’intenzione è di proporlo anche i prossimi anni. Venerdì i negozi saranno aperti con il solito orario, fino alle 19.30-20, mentre sabato fino alle 23. Abbiamo pensato a questa iniziativa per movimentare il quartiere e per attirare i cittadini nel quartiere Adriatico».

Sono 33 le attività che aderiscono a questa prima edizione dello Sbaracco in corso Amendola. «I negozi proporranno maggiori sconti rispetto ai saldi estivi – continua Angela Migliaccio – e si potranno trovare ottime occasioni». La vicepresidente del Centro Commerciale Naturale Amendola&Co spiega che «i commercianti sono fiduciosi per il futuro. È stato un anno particolare e difficile. Dopo tre mesi in cui non abbiamo lavorato, a causa del lockdown, ci auguriamo che le vendite possano ripartire e che i nostri clienti decidano di acquistare nei negozi sotto casa che animano la città e la rendono viva».

«Sono stati mesi difficili – racconta Elisabetta Ansevini, titolare del negozio di abbigliamento Amendola.37, – ma durante i saldi estivi le persone hanno ricominciato ad acquistare. Lo Sbaracco è un’opportunità per i clienti che possono comprare capi a prezzi vantaggiosi e possono già vedere le nuove collezioni. Speriamo che la città partecipi a questo appuntamento. Nonostante le difficoltà, noi commercianti cerchiamo di essere positivi in vista della stagione autunnale».