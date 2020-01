In casa mezzo etto di cocaina, arrestato ad Ancona spacciatore 34enne

ANCONA – Nel fine settimana i poliziotti della Squadra Mobile, Sezione Antidroga, hanno arrestato J.G. classe 1986, italiano, perché trovato in possesso di quasi mezzo etto di cocaina purissima.



Gli agenti dell’Antidroga, venerdì pomeriggio (10 gennaio) si erano appostati nei pressi di un’autofficina dorica e, dopo averne sottoposto a perquisizione il titolare, lo hanno trovato in possesso di gr 5 di cocaina e, quindi, segnalato alla Prefettura come assuntore.



Le indagini precedenti e successive al rinvenimento dello stupefacente per uso personale, avevano permesso di accertare che, il fornitore dell’operaio, fosse J.G., residente ad Ancona, già conosciuto dagli investigatori.



I poliziotti della Squadra Mobile, dopo diversi servizi di osservazione ed appostamento, hanno deciso di fare irruzione nel suo appartamento rinvenendo la cocaina nascosta nella camera da letto del suo appartamento. Oltre allo stupefacente, che nel mercato avrebbe fruttato circa 4000 euro, gli investigatori dorici hanno rinvenuto anche un bilancino e un foglio manoscritto, contenente, nomi e conti, che gli inquirenti stanno approfondendo.



J.G è stato arrestato dalla squadra Mobile e, su disposizione della Procura della Repubblica, collocato agli arresti domiciliari.