Imprese, un incontro ad Ancona su strategie e investimenti utili per la transizione sostenibile

ANCONA – La capacità di un’azienda di affrontare adeguatamente la transizione sostenibile deriva dalla pianificazione di strategie, investimenti ed interventi per migliorare l’efficienza e l’efficacia operativa delle sue attività. Da questa premessa Confapi Industria Ancona ed EY propongono una nuova occasione di confronto stavolta ad Ancona dopo il successo dell’evento di Moie dedicato alla Lean Manufacturing e che si inquadra nel protocollo di intesa finalizzato alla definizione di un percorso formativo per gli imprenditori associati tra l’associazione di piccole e medie imprese e l’azienda leader mondiale nei servizi professionali e di consulenza.

L’appuntamento aperto alla partecipazione di tutti gli imprenditori, non solo degli associati, previa iscrizione, è fissato per giovedì 14 aprile presso la sede di Car Point ad Ancona, in via Primo Maggio 124.

Il programma prevede l’introduzione di Mauro Barchiesi, Presidente di Confapi Industria Ancona a cui seguiranno gli interventi degli Associate Partner EY Corrado Bortolussi, sul tema “L’analisi delle perdite per recuperare efficienza negli ambienti produttivi: il Losses Recovery System”, e Massimo Trebeschi, sul “Miglioramento continuo e coinvolgimento dei collaboratori: le chiavi per generare valore in azienda. Quindi il dibattito e le conclusioni che l’aperitivo nel corso del quale Albano Diotalevi, Fleet Manager Gruppo DiBa, presenterà le opportunità per le aziende.